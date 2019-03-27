Son Dakika Haberleri: İzmir'den Galatasaray'a Destek

İzmir'den Galatasaray'a Destek

18 dakika önce

İzmirli iş adamı Halil Eryavuz, katıldığı Galatasaray Spor Kulubü yıllık olağan genel kurul toplantısında, 22. şampiyonluk yolunda el ele yürüdüklerini ve İzmir'den tam destek olduğunun altını çizdi.

İzmir'den Galatasaray'a Destek, System.String[]
İzmirli iş adamı Halil Eryavuz, katıldığı Galatasaray Spor Kulubü yıllık olağan genel kurul toplantısında, 22. şampiyonluk yolunda el ele yürüdüklerini ve İzmir'den tam destek olduğunun altını çizdi.

İzmir'de bir kafe marketler zincirinin sahibi iş adamı Halil Eryavuz, geçtiğimiz günlerde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Galatasaray Spor Klubü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısına katıldı. Mustafa Cengiz'in başkanlığı ve yönetiminin İzmirliler olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Eryavuz, "10 milyon Euro'ya 4 oyuncuyu 4 güne sığdıran, UEFA'dan ceza alma riski yüksek olan bir kulübü öyle yada böyle çabalar sonrasında cezadan kurtarıp, 13 yıldır çözülemeyen Galatasaray adası problemini Mustafa Cengiz ve yönetimi kararlılıkla gayret gösteriyorlar. Boğazlar ve anıtlar kurulundan olur aldılar. Yönetim sayamadığım kulüp içerisindeki güzellikleri Mustafa Cengiz ve yönetimi başarılı bir tabloda idare ettiler. Galatasaray'a gönül vermiş biri olarak başkanıma, yönetime, teknik direktör ve kadrosunu seviyor, destekliyor, 22. şampiyonluk yolunda hep birlikte el ele veriyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Galatasaray, İzmir, Güncel
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