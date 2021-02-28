İzmir'den geldiler Erciyes'te kayak yapmanın keyfine vardılar
28.02.2021 11:14
İzmir'den Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sıfırdan Zirveye Yolculuk' projesi çerçevesinde Kayseri'ye gelen gençler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.
İzmir'den Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sıfırdan Zirveye Yolculuk' projesi çerçevesinde Kayseri'ye gelen gençler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Sıfırdan Zirveye Yolculuk' projesi çerçevesinde İzmir'den gelen gençler Kayseri'de misafir edildi. Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan gençlerin bir kısmı kızakla kayarken, bir kısmı da aldıkları eğitim ile kayma stillerini denedi.
İzmir'den gelen gençlere, Kayseri'den İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Murat Eskici de eşlik etti. - KAYSERİ
Son Dakika Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı İstanbul'da negatif koronavirüs test sonucu satan şebeke çökertildi! Lideri sosyal medya fenomeni çıktı Keşfedilen 8 bin yıllık kaya resimleri, Mersin'in tarihine ışık tutacak Meteoroloji il il sıralayıp saat verdi! Sağanak yağmur uyarısı Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü, genci sokak ortasında bırakıp kaçtı Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor