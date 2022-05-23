İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı

23.05.2022 10:51
İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği’nde görevli Dr. Ebru Akar, 1 ila 14 yaş arası çocuklarda ağır seyreden gizemli hepatit hastalığına karşı uyardı. Virüsün görüldüğü ülke sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Akar, "Nedeni tam olarak bilinmiyor. ‘Gizemli hepatit’ dediğimiz bu olay, karaciğer yetmezliğine ve iflasına kadar gidebilen ölümcül bir sürece yol açabiliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Dr. Ebru Akar, 1 ila 14 yaş arası çocuklarda ağır seyreden gizemli hepatit hastalığına karşı uyardı. Virüsün görüldüğü ülke sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Akar, "Nedeni tam olarak bilinmiyor. 'Gizemli hepatit' dediğimiz bu olay, karaciğer yetmezliğine ve iflasına kadar gidebilen ölümcül bir sürece yol açabiliyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin ardından çocuklarda ortaya çıkan gizemli hepatit hastalığı endişeye yol açıyor. Çoğunlukla 1 ila 14 yaş arası çocuklarda görülen hastalığın nedeni de tam olarak belirlenemiyor. İlk kez İngiltere'de görülen hastalık ishal, kusma, karın ağrısı ve sarılık gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Ebru Akar, hepatit hastalığı hakkında bilgi verdi.

"ÖLÜMCÜL BİR SÜRECE YOL AÇABİLİR"

Hastalığın nisan ayının başında ilk olarak İngiltere'de 13 çocukta, ateş olmadan kusma ve karın ağrısı şikayetiyle ortaya çıktığını belirten Akar, "İngiltere, Kanada, İspanya, İsrail, ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya gibi ülkelerde görüldü. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Şu ana kadar 200'ün üzerinde vaka ortaya çıktı. Türkiye'den henüz bildirilen bir vaka yok. İshal, kusma, bulantı, sarılık gibi bir takım gastrointestinal bulgularla kendini gösteriyor. 'Gizemli hepatit' dediğimiz bu olay, karaciğer yetmezliğine ve iflasına kadar gidebilen ölümcül bir sürece yol açabiliyor. Bu, bizim açımızdan son derece korkutucu" dedi.

"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK GEREK"

Hepatit hastalığında çocuklarda sarılık gözlemlendiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Hepatit A'ya ve Hepatit B'ye karşı günümüzde çocuklarımızı koruyabiliyoruz. Çünkü sağlık ocaklarımız bu sistemi düzenli yapıyor. Rapor edilen hasta çocukların hiçbirisinin Covid-19 pandemisi ile ilişkisi tespit edilemedi, bulaşıcılık oranı yüksek değil ancak ölümcül seyredebiliyor, karaciğer nakli gerektiren çocuk vakalar oldu. Çocuklarımızı mümkün olduğunca bulaşıcı hastalıklara karşı korumalıyız. Bunun için beslenmelerine dikkat etmeli, bağışıklıklarını güçlendirmeye özen göstermeliyiz."

HİJYEN ÖNEMLİ

Akar, gizemli hepatitte hijyen kurallarına dikkat etmenin önemine değinerek şunları söyledi:

"Özellikle el hijyeni (ellerin su ve sabun ile yıkanması), hasta olan kişinin temas ettiği yüzeylerin temizliği ve solunum yolu hijyeni (hapşırma ve öksürme anında ağız ve burnun mendil ile kapatılması, odaların sık sık havalandırılması) ihmal edilmemeli. İshal olan çocukların altının değiştirilmesinden sonra su ve sabunla ellerin iyi bir şekilde yıkanması önemli. Hasta insanlarla yakın temastan kaçınılması gerekiyor. Anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken konuların başında, çocukların dışkı ve idrar rengindeki değişiklik, gözlerde ve ciltte ortaya çıkan sarılık geliyor. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda karaciğer fonksiyonlarına detaylı şekilde bakılması ve hepatit testi yapılması gerekir."

İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı
İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı

YORUMLAR
500
ABD ve Çin'in Pasifik'te artan askeri faaliyetlerinin çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor ABD ve Çin'in Pasifik'te artan askeri faaliyetlerinin çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor 'Sünnet bir ameliyattır, ciddiyet ister' 'Sünnet bir ameliyattır, ciddiyet ister'
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Togo Cumhuriyeti, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:27 Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement