İzmir'den İdlib'e 4 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'den İdlib'e 4 tır insani yardım - Son Dakika

İzmir'den İdlib'e 4 tır insani yardım

7 saat önce

İzmir'de, İdlib için başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 4 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

İzmir'den İdlib'e 4 tır insani yardım, System.String[]

İzmir'de, İdlib için başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 4 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

AFAD koordinasyonunda hazırlanan ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" adlı yardım kampanyası çerçevesinde İzmir'de de çalışma yürütüldü.

Hayırseverlerin de destek verdiği kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi önünde cuma namazının ardından düzenlenen törenle 4 tıra yüklendi.

Törende bir konuşma yapan Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi.

Yardım isteyenlere ülkece el uzattıklarını dile getiren Üçer, "Onların ellerini boş çevirmedik. Gerek Afrika'da, gerekse Asya'da ve Orta Doğu'dan Müslüman topraklarında yardımımızın gitmediği nokta kalmadı. Bu vesileyle hayırda yarışanları, az da olsa candan ve gönülden verenleri tebrik ediyorum. Kötü ve kara günde bir araya gelen milletimize teşekkür ederim." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İzmir Temsilcisi Rasim Çağlar da Suriye'nin İdlib kentinden güvenli bölgeye gelen insanlara yardım tırları gönderdiklerini dile getirdi.

Son dönemde bölgeye 144 tır gönderdiklerini hatırlatan Çağlar, "Bu ay içinde bölgeye gönderdiğimiz 8. tırımız. Tırların içinde temel gıda maddeleri, battaniye, un, çocuklar için montlar var." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi, ardından 4 tır Suriye sınırına hareket etti.

Gaziemir, İzmir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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