İzmir'den İdlib'e yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'den İdlib'e yardım eli - Son Dakika

İzmir'den İdlib'e yardım eli

6 saat önce

Ege bölgesinde toplanan acil insani yardım malzemelerinin İdlib'e ulaştırılması için İzmir'den Cilvegözü Sınır Kapısı tampon bölgesine doğru yola çıktı.

İzmir'den İdlib'e yardım eli, System.String[]

Ege bölgesinde toplanan acil insani yardım malzemelerinin İdlib'e ulaştırılması için İzmir'den Cilvegözü Sınır Kapısı tampon bölgesine doğru yola çıktı.


Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliği, İdlib'de yaşanan drama kayıtsız kalmadı. İzmir'deki hayırseverler son günde atılan bombalarla evsiz kalan, sokaklarda donan Suriye'deki müslümanlar için, insani yardım malzemelerinin bulunduğu iyilik tırını Cilvegözü Sınır Kapısı tampon bölgesine gönderdi.


Tırın içerisinde; çocuk kıyafetleri, kadın giysileri, battaniye, hasta bezleri gibi insani yardım malzemelerinin bulunduğu ifade edilirken, Deniz Feneri Derneği Ege Temsilcisi Recep Kara, İdlib halkına İzmir'den yardım eli uzatmaya devam edeceklerini belirtti.


Kara, şöyle konuştu:


" İdlip, Hatay ilimize çok yakın bir konumda olup Suriye rejim güçleri ile Rusya tarafından yoğun bombardımana maruz kalmaktadır. Esed rejimi, kendine muhalif tüm bölgelerde olduğu gibi İdlip'de de kitlesel yok etme politikası uygulamaktadır. Yaşam alanları, eğitim kurumları, ibadethaneler, pazar yerleri siviller dikkate alınmaksızın bombalanmakta, binlerce masum insan ya yok edilmekte ya da evlerini, yurtlarını terk etmeye zorlanmaktadır. İdlip'li masum insanlar da en yakın ülke olan Türkiye'ye sığınmak için akın akın sınıra doğru gelmektedir. İdlip halkına yardım ulaştıran İzmir halkına teşekkür ederiz. Bölgede yardım öncelikli olarak çadır, gıda, battaniye, çizme ve mont gibi acil insani yardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Kuru gıdaları pişiremedikleri için; reçel, helva, pekmez, peynir, zeytin gibi gıda malzemelerinin öncelikli ihtiyaç." - İZMİR

Cilvegözü, İdlib, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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