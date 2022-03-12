İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi

12.03.2022 09:01
İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi

İzmir'in Tire ilçesinden Suriye'nin İdlib bölgesine insani yardım malzemelerini taşıyan tır gönderildi.

İzmir'in Tire ilçesinden Suriye'nin İdlib bölgesine insani yardım malzemelerini taşıyan tır gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kocabaş, yaptığı açıklamada "Kış Üşütüyor" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde gıda, giysi ve yatak gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırını yola çıkardıklarını belirtti.

Kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür eden Kocabaş, ilçeden 169. tırın Suriye'ye uğurlandığını, Afganistan ve Ukrayna'daki mültecilere de insani yardım sağladıklarını kaydetti.

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Kocabaş, Suriye, İdlib, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi - Son Dakika


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