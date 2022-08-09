Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar - Son Dakika
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Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar

09.08.2022 16:41
Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar

İZMİR'den kamyonete bindirilen Afganistan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmen, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakıldı.

İZMİR'den kamyonete bindirilen Afganistan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmen, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakıldı. Göçmenler yakalanırken, organizatör şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün saat 19.00 sıralarında üzeri brandayla kapatılan bir kamyonetin şüpheli olduğu yönünde ihbar yapıldı. Polis, güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi'nde kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak, Afganistan ve Filistin uyruklu 3'ü kadın, 5'i çocuk, 23 kaçak göçmeni yakaladı. 100 metre ileride durdurulan kamyonetteki organizatör şüphelileri R.K. ile Filistin uyruklu O.S.M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmenleri, 'Yunanistan geldiniz' diyerek, Marmaris'e bıraktıkları ortaya çıktı.Göçmenlerin kamyonetin kasasından inme ve etrafa dağılma anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Marmaris, Filistin, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar - Son Dakika

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