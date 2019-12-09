Son Dakika Haberleri: İzmir'den Kıbrıs'a yılbaşı için özel sefer
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İzmir'den Kıbrıs'a yılbaşı için özel sefer

6 saat önce

Magellan Travel Group, yılbaşına özel hazırladığı konserlerde yine ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

İzmir'den Kıbrıs'a yılbaşı için özel sefer, System.String[]

Magellan Travel Group, yılbaşına özel hazırladığı konserlerde yine ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, İzmir'den Kıbrıs'a yılbaşı için özel seferde düzenleneceği belirtildi.


Magellan Travel Group, Kuşadası Pine Bay Holiday Resort'da Reyhan Karaca, Le Blue Hotel Resort'da Grup Aristocrat, L'ambiance Hotels'de Pelin & Ozan Orkestrasını özel yılbaşı menüsü ve limitsiz içecek avantajıyla konuklarla buluşturacak.


Öte yandan, Kıbrıs için ise İzmir'den özel sefer yapılacağı açıklandı. Elexus Hotel'de mega star Tarkan, Concorde Luxury Resort'da Yıldız Tilbe ve Öykü Gürman, Limak Hotel'de Bülent Ersoy ve Hadise, Malpas'ta Derya Uluğ, Merit Park'ta Candan Erçetin, Lord's Palas'ta Kuşum Aydın, Salamis Bay Conti'de Seda Sayan, Kaya Plazzo'da Serkan Kaya gibi Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının programları için konaklama, uçak, gala yemeği ve konserle birlikte her şey dahil fiyatın satışa sunulduğu bildirdi. - İZMİR

Reyhan Karaca, Kuşadası, Kıbrıs, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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