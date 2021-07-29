İzmir'den Manavgat yangınına yardım eli: Müdahale için araçlar gönderildi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale etmek için Antalya Büyükşehir Belediyesinden gelen talep üzerine harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi destek için kente 3 arazöz, 2 su tankeri ve bir lojistik destek aracı gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan, gece boyunca hızla ilerleyerek yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınının söndürülmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi destek talep etti. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ikisi 5'er biri de 15'er tonluk iki arazöz ve lojistik destek aracını, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise 16 ton su kapasiteli iki tankeri destek için bölgeye gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından "Yangının hızla söndürülebilmesi için İzmir'imiz ve hemşehrilerimiz adına destek araçlarımız yola çıktı. Tüm desteklerimizle yanınızdayız. Yaralarımızı beraber saracağız" mesajını paylaştı. - İZMİR