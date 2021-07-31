Üye Girişi
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli - Son Dakika

İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli

31.07.2021 15:00
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli, System.String[]

İzmir'de Balçova Belediyesi, Marmaris'te başlayan orman yangının söndürülmesine katkıda bulunmak aracıyla Marmaris'e bir su tankeri gönderdi.

İzmir'de Balçova Belediyesi, Marmaris'te başlayan orman yangının söndürülmesine katkıda bulunmak aracıyla Marmaris'e bir su tankeri gönderdi. Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi (ÇAK) de, Manavgat'ta meydana gelen ve geniş bir alana yayılarak kontrol altına alınamayan orman yangını bölgesinde yapılan çalışmalara destek olmak için Antalya'ya gitti.

Ülkemizin birçok noktasında aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, dayanışma büyüyerek devam ediyor. Üç gün önce Marmaris'te başlayan yangın nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı arayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın su tankerlerine ihtiyaçları olduğunu ifade etmesi üzerine, 18 tonluk bir su tankeri Balçova'dan Marmaris'e hareket etti. Bölgeye ulaşır ulaşmaz söndürme çalışmalarına katılarak arazöz ve itfaiyelere su desteği sağlayan araç, yangın sönene kadar Marmaris'te görev yapacak.

Geçen yıl Balçova'da da bir orman yangını yaşadıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Böyle günler dayanışma günleridir. Balçova Belediyesi olarak yanan ağaçlara ve ormanı yuva yapmış canlılara bir damla su olmak bizim için görevlerin en kutsalıdır. Umarım en kısa sürede yangın söndürülür" dedi.

Çiğli Belediyesinden yangın kabusu yaşanan Manavgat ve Marmaris'e destek

Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi de, lojistik çalışmalara destek olmak amacıyla Manavgat'a gitti. ÇAK ekibinin, yerleşim alanlarına kadar sıçrayarak yangından zarar gören vatandaşlara destek olduğu ifade edildi.

1 araç ve 5 personel Manavgat'ta destek verecek

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün talimatıyla yola çıkan ekipte bir adet tam teçhizatlı arama kurtarma aracı ve 5 deneyimli personel yer aldı. Aralarında sağlık personellerinin de bulunduğu ekip, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen alanlarda yürütülen lojistik destek çalışmalarında görev alıyor.

1 arazöz de Marmaris'e gitti

Çiğli Belediyesine ait bir arazöz de yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere AFAD'ın talebiyle Marmaris'e gönderildi.

Başkan Gümrükçü: "Geleceğimiz için dayanışma günü"

Son günlerde farklı şehirlerde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntü içerisinde takip ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Ülkemizin dört bir yanından peş peşe gelen orman yangını haberleri hepimizin yüreğini dağladı. Özellikle Manavgat'ta yaşanan yangının yerleşim alanlarına sıçraması elim sonuçlara yol açtı. Çiğli Belediyesi olarak, daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi bugünde sorumluluk alarak yaşanan krizin en az hasarla atlatılması için bölgeye arama kurtarma ekibimizi yolladık. 1 arazözümüz de Marmaris'teki çalışmalarda kullanılacak. Umarım yaşanan bu acı süreç çok daha vahim sonuçlara ulaşmadan sonlandırılır ve o bölgelerdeki yaralarımızı bir an önce sarmaya başlarız. Sadece Manavgat'ta değil orman yangınlarının meydana geldiği diğer şehirlerimizdeki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi. - İZMİR

İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli

Manavgat, Marmaris, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16:14 "Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi 15:42 Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi Deprem nedeniyle boşaltılan binada bir erkek cesedi bulundu 15:38 Deprem nedeniyle boşaltılan binada bir erkek cesedi bulundu
Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor 15:33 Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi 15:17 Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı 15:11 Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi 14:34 Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 13:26 Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri         
16:25
F.Bahçe'nin görüşme halinde olduğu Clyne'ın katılmadığı parti ve karışmadığı skandal kalmamış F.Bahçe'nin görüşme halinde olduğu Clyne'ın katılmadığı parti ve karışmadığı skandal kalmamış         
16:06
Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti         
15:40
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın         
15:18
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı         
15:09
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın         
13:55
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek         
13:03
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi         
12:06
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 16:45:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement