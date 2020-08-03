İzmir'den Meksika'ya uzanan başarı - Son Dakika

İzmir'den Meksika'ya uzanan başarı

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden 2009 yılında mezun olup IKEA Türkiye'de çalışmaya başlayan Can Akay, son 8 aydır Meksika'da iç mekan tasarım lideri olarak görev alıyor.

İzmir'den Meksika'ya uzanan başarı, System.String[]

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden 2009 yılında mezun olup IKEA Türkiye'de çalışmaya başlayan Can Akay, son 8 aydır Meksika'da iç mekan tasarım lideri olarak görev alıyor. Uluslararası mobilya mağazasının markası altında yıllardır liderlik ve eğitmenlik yaptığını belirten Can Akay, Meksika'ya geçiş sürecini ve hedeflerine nasıl ulaştığını anlattı.

Yaşar Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllarda Erasmus Programı ile Portekiz'in Porto kentindeki Escola Superior de Artes e Design'da eğitim aldığını, mezuniyet sonrası ise yöneticilik vasıflarını aldığı uluslararası eğitimlerle pekiştirdiğini ifade eden Can Akay, "2007-2008 akademik dönemde Erasmus öğrencisi olarak Portekiz'de bulundum. Erasmus öğrencisi olduğum okul, firmanın Portekiz organizasyonuna stajyer sağlıyordu. Bu yolla markanın organizasyon şemasından haberdar oldum. Mezun olduktan sonra da tek hedefim IKEA idi. Üniversiteden mezun olduğum yıl firmanın Bornova mağazasında iç mimar olarak işe başladım. Görevime devam ederken 2010 kasım ve aralık aylarında İsveç'in Helsingborg kentinde uluslararası firmanın Ankara mağazasının planlama projesinde yer aldım. 2011 nisan ve mayıs aylarında ise planlamış olduğumuz mağazanın uygulama sürecinde yer aldım. 2013 ağustos ayında ekip yöneticiliğine terfi ettim. 2014 yılında İsveç'in Almhult kentinde tasarımcılarla birlikte 2 aylık bir projede yer aldım. 2015 kasım ayında ise tasarım yöneticisi eğitiminin birinci etabını İsveç'in Malmö ve Almhult kentlerinde, 2016 ocak ayında ikinci etabını Hollanda'nın Delft kentinde ve son etabını ise 2016 mart ayında Portekiz'in Lizbon kentinde tamamladım. 2016 senesinde 1 yıl süren liderlik eğitimine katıldım. 2017 ağustos ayında firmanın Türkiye iç mekan tasarım lideri pozisyonuna terfi ettim. 2019 aralık ayında ise yeni bir organizasyon kurmak üzere IKEA Meksika iç mekan tasarım lideri olarak yeni görevime başladım" dedi.

"Her gün yeni bir şeyler öğrenin"

3,5 yıl iç mimarlık, 3,5 yıl iç mimari ekip yöneticiliği, 2 yıl Türkiye ülke iç mimari yöneticiliği ve son olarak da 8 aydır Meksika organizasyonu kurmak üzere ülke yöneticiliği yaptığını belirten başarılı genç, "Bundan sonra da yeni organizasyonlar kurulmasına katkı sağlamak istiyorum. Bu marka altında yıllardır liderlik ve eğitmenlik yapıyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum ve herkese yeni bir şeyler öğrenmesini tavsiye ediyorum. Öğrendiğim en önemli şey ise herkesin kendi gelişiminden sorumlu olduğu. Tüm yeni mezunlara da tavsiyem budur. Benim her zaman hedeflerim oldu. Hep bir sonraki adımımı planladım, bazen başardım bazen de yanıldım ya da planlarım olması gerektiği gibi gelişmedi. Benim için 20 yıl aynı pozisyonda çalışmak ile yükselmek arasında bir fark yok. Bence iki seçenekten de harika kariyer hikayeleri çıkabilir. En önemli şey, mutlu olarak çalışabilmek" diye konuştu. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Türkiye, Meksika, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 09:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İzmir'den Meksika'ya uzanan başarı - Son Dakika
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