İzmir'den 'Müzik Yasağı' Tepkisi: "Bir Saatlik Artış Yetersiz, Ruhsattaki Kapanış Saatine Kadar Müzik Devam Etmeli" - Son Dakika

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İçişleri Bakanlığı, eğlence yerlerinde gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağını bir saat esnetti. Karara tepki gösteren İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, "Canlı müzik ruhsatında saat belirtilmiyor, o zaman yasak niye? Bir saatlik artış yetersiz. Ruhsattaki kapanış saatine kadar müzik yayınının devam etmesini istiyoruz. Belirli saatte iş yerini kapatmak zorunda kalan arkadaşlarımızın durumu iyi değil. Bu iş böyle gitmez, çok sıkıntıdayız" dedi.

Kıbrıs Şehitleri İşadamları Derneği ve İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, pandemi nedeniyle saat 24: 00'ten sonrası için getirilen müzik yasağının kaldırılması talebiyle önceki gün Ankara'da müzisyenler ve derneklerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını anımsattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın da katılımıyla basın açıklaması yaptıklarını ve çözüm istediklerini dile getiren Torcu, aynı gün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından müzik yasağının 01: 00'e kaydırılmasının yetersiz olduğunu söyledi.

"CANLI MÜZİK RUHSATINDA SAAT YOK"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Torcu, işletmelerin ruhsatlarındaki kapanış saatine kadar canlı müziğin devam etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Yasal çerçeve içerisinde ruhsattaki kapanış saatlerimize kadar aktivitelerimizin devam etmesini istiyoruz. Saat 02: 00 ise 02: 002 ye kadar, 03: 00 ise 03: 00'e, 04: 00 ise 04: 00'e kadar sürmeli. Yayınlanan genelgede gürültü yönetmeliğinden alıntılar yapılmış. Evet, kurallara uyalım ama kapanış saatine kadar devam edelim. Çünkü ülke, turizmden çok şey bekliyor. Saat 01: 00'de eğlenceyi bitirerek turizmden katkı beklemek büyük hata olur. İşletme ruhsatı alırken ruhsat cinsine göre kapanış saatleri belirleniyor. İşletmeler olarak canlı müzik ruhsatı da alıyoruz. Ancak canlı müzik ruhsatında saat belirtmeye gerek yok, o zaman yasak niye? Madem pandeminin hemen hemen tüm yasakları kalktı, bunun da kalkması gerekir diye düşünüyoruz."

"SAAT KISITLI OLUNCA MÜŞTERİ GELMEK İSTEMİYOR"

İşletmelerin ruhsatlarındaki saatlere kadar açık kalma hakkı olduğunu dile getiren Torcu, şöyle konuştu:

"İnsanlar, yeme-içmeye ve eğlenmeye geliyor. Saat kısıtlı olunca haklı olarak gelmek istemiyorlar. Biz de haklıyız. Müzisyenler sıkıntıda. Sadece müzisyenler değil, bizim tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, herkes bundan etkileniyor ve etki kötü noktaya doğru gidiyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bu işlerle uğraşan arkadaşlarımızın durumu iyi değil. Çünkü belirli saatlerde kapatmak zorundalar. Verim yüzde 60'larda, belki daha da az olanlar var. Bu iş böyle gitmez, çok sıkıntıdayız. Aynı şeyi söylüyoruz. Yasal çerçeveye uymak kaydıyla ruhsattaki kapanış saatlerimize kadar müzik yayınının devam etmesini istiyoruz."