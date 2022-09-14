İZMİR'DEN PAKİSTAN'A 2 YARDIM TIR'I GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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İZMİR'DEN PAKİSTAN'A 2 YARDIM TIR'I GÖNDERİLDİ

14.09.2022 13:14

İZMİR Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 TIR dolusu gıda ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemesi, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

İZMİR Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 TIR dolusu gıda ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemesi, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Pakistan'da 14 Haziran'dan etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenen vatandaşlara, Türkiye destek oluyor. Bu kapsamda mağdur olanlar için İzmir Valiliği'nin düzenlediği yardım kampanyasına, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş insanları destek verdi. Bağışçıların destekleriyle, 2 bin 500 koliden oluşan 2 TIR dolusu gıda ve hijyen paketlerinin yer aldığı temel ihtiyaç malzemesi toplandı. İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan malzemelerin Pakistan'a gönderilmesi için tören düzenledi. Törene İzmir Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir l Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AFAD gönüllüleri katıldı. Yardımların yüklü olduğu TIR'lar, alkışlarla Pakistan'a uğurlandı.

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Kaynak: DHA

İzmir Valiliği, Pakistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DEN PAKİSTAN'A 2 YARDIM TIR'I GÖNDERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DEN PAKİSTAN'A 2 YARDIM TIR'I GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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