Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( AFAD ) hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 500 koli gıda ve hijyen maddesi, 2 tıra yüklendi.

Kaynak: AA

Pakistan, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika

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