İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika
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İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

14.09.2022 14:25
İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 yardım tırı törenle uğurlandı.

İzmir'den Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 yardım tırı törenle uğurlandı.

Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 500 koli gıda ve hijyen maddesi, 2 tıra yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, hayırseverler, AFAD çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Yardım tırları, Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

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Kaynak: AA

Pakistan, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika
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