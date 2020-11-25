İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika

Samsun polisinin, İzmir'den getirilerek piyasaya sürülmek istenen uyuşturucu haplarla ilgili gözaltına aldığı 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Samsun'a satış amaçlı müşterek uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldıkları C.G., A.Ç. ve M. A. isimli şahıslarla ilgili takip ve çalışma başlattı. C.G. isimli şahıs İzmir dönüşünde Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 146 adet ecstasy hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında A.Ç. ve M. A. isimli şahıslar İzmir dönüşünde Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren M.A. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.Ç. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN