İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı

27.03.2022 18:03
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı

İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı Yakalanan şüpheli Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getirirken yakalanan kamyon şoförü Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı

Yakalanan şüpheli Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

SAMSUN - İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getirirken yakalanan kamyon şoförü Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgeye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisini aldıkları kamyonu Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkiinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 345 gram metamfetamin ve 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon şoförü 46 yaşındaki C.U. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Canik İlje Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 çocuk babası kamyon şoförü C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı
İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'den Samsun'a uyuşturucu ve silah getiren kamyon şoförü yakalandı - Son Dakika
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