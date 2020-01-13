İzmir'den Silopili çocuklara giysi yardımı - Son Dakika

İzmirli bir iş adamı Silopi ilçesindeki çocuklara giysi yardımı gönderdi.

İş adamı Ensar Uzun'un gönderdiği mont ve botlar, Silopi'nin sınıra yakın Kavallı köyündeki ilkokulda okuyan öğrencilere ulaştırıldı.

Yardımların ulaştırılmasını sağlayan Kavallı İlkokulu Müdürü Hilal Babahan, başlattığı yardım kampanyasına İzmirli iş adamının kendileriyle irtibata geçerek, destek sunduğunu söyledi.

Bu doğrultuda yardımların kırsalda okuyan öğrencilere ulaştırıldığını ifade eden Babahan, "Sınırdaki okulumuza yardımların ulaştırılmasını sağladık. Destek için teşekkür ederiz." dedi.