İzmir'den Suriye'ye İnsani Yardım

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 1 tır yardım malzemesi gönderildi.





Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan yardım tırı, İzmir'den Şanlıurfa'ya uğurlandı.





Yardım tırında 150 gelinlik, 11 bin 220 giyim, 3 bin 854 hasta bezi, bin 800 bebek bezi, 2 bin 500 kilogram gıda ve 135 muhtelif eşya bulunduğu bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Ege temsilcisi Harun Ece, Suriye'deki iç savaş nedeniyle zor şartlarda yaşayan Suriyelilere yardıma devam ettiklerini belirtti.



Ece, yardım tırının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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