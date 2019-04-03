Son Dakika Haberleri: İzmir'den Suriye'ye İnsani Yardım

İzmir'den Suriye'ye İnsani Yardım

44 dakika önce

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

İzmir'den Suriye'ye İnsani Yardım, System.String[]
Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 1 tır yardım malzemesi gönderildi.


Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan yardım tırı, İzmir'den Şanlıurfa'ya uğurlandı.


Yardım tırında 150 gelinlik, 11 bin 220 giyim, 3 bin 854 hasta bezi, bin 800 bebek bezi, 2 bin 500 kilogram gıda ve 135 muhtelif eşya bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Ege temsilcisi Harun Ece, Suriye'deki iç savaş nedeniyle zor şartlarda yaşayan Suriyelilere yardıma devam ettiklerini belirtti.

Ece, yardım tırının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:19 Kaynak: AA

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