Son Dakika Haberleri: İzmir'den Suriye'ye insani yardım
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İzmir'den Suriye'ye insani yardım

2 saat önce

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

İzmir'den Suriye'ye insani yardım, System.String[]
Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine, İzmir'den 2 tır yardım malzemesi gönderildi.
Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan yardım tırı, İzmir'den uğurlandı.
Yardım tırında 14 bin 269 giyim, ikişer kiloluk paketlenmiş 600 kahvaltılık ve 20 ton gıda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Ege temsilcisi Harun Ece, Suriye'deki iç savaş nedeniyle zor şartlarda yaşayan Suriyelilere yardıma devam ettiklerini belirtti.
Ece, yardım tırının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:02 Kaynak: AA
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