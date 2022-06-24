İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi

24.06.2022 15:57

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Parkı ile İzmir Doğal Yaşam Parkı arasında anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda "Nazlı" adı verilen Bengal kaplanı, bir albino türü piton, 3 ağ desenli piton ile ana vatanı Avustralya olan 2 deve kuşu Tarsus Doğa Parkı'na getirildi.

Tarsus Doğa Parkı'ndan ise 15 beç tavuğu, bir cüce keçi, 2 suna ördeği, 2 altuni sülün ve 2 tavus kuşu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Doğa parkına getirilen hayvanların bakımları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Tarsus'ta, 'Allegra Ensemble' Rüzgarı Esti Tarsus'ta, 'Allegra Ensemble' Rüzgarı Esti Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı
Kaynak: AA

Mersin, Sasalı, Bengal, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:42 Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement