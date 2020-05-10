İzmir'den TFF Başkanı Özdemir'e çağrı

İzmir'de 143 oda, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek, sanayici, iş insanı ve spor kulübü temsilcisinin oluşturduğu İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e Süper Lig'de yeni sezonun kentin yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından Adnan Süvari'nin adıyla anılması için çağrı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra kentin siyaset, ticaret, sanayi, tarım, turizm, spor hayatına yön veren birçok ismin oluşturduğu kurul, 30 Nisan'da koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılan son toplantısında İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten'in önerisiyle TFF Başkanı Özdemir'e mektup yazdı.

Kurul, İZVAK'ın daha önce de gündeme taşıdığı gibi Özdemir ve TFF yönetiminden Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 60'lı yıllarda Türk futbolunda Anadolu devrimini gerçekleştirip 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdığı Göztepe'yi Avrupa'da yarı finale taşıyan, A Milli Takım'ı 3 yıl çalıştıran Adnan Süvari'nin adının verilmesini talep etti. Önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Sanayi Odası ve kentteki 6 profesyonel futbol kulübünün başkanlarının imzaladığı Adnan Süvari Sezonu'yla ilgili bildiri de Futbol Federasyonu'na teslim edilecek.

SITKI ŞÜKÜRER: GECİKMİŞ BİR ONURLANDIRMA

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Sıtkı Şükürer, futbolda Süper Lig'de yeni sezona Adnan Süvari'nin adının verilmesinin efsane teknik adama gecikmiş bir onurlandırma olacağını söyledi. Kurulun paydaşları itibariyle İzmir'in en geniş tabanlı demokratik platformu olduğunu belirten Şükürer, "Kentteki tüm odalardan, sendikalardan, farklı siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı yaygın bir demokratik oluşumuz. Süper Lig'de 2014-15'ten beri her sezon hayatını kaybetmiş bir futbol adamının adıyla anılıyor. Yeni sezona Adnan Süvari'nin adının verilmesi için geniş tabanlı bir isteğimiz var. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olumlu baktığı bir İzmir projesi. Göztepe'nni ezeli rakibi Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın bile bu yönde isteği var. Bizim gençliğimizde Adnan Süvari çok önemli bir futbol adamıydı. Göztepe ortak iftiharımızdı ve bunun mimarı Süvari'ydi" dedi.