Son Dakika Haberleri: İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" Konferansı

İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" Konferansı

20 dakika önce

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" konulu konferansta e-ihracat yapmak isteyen firmalara bilgilendirmelerde bulunuldu.

İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" konulu konferansta e-ihracat yapmak isteyen firmalara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda, Dijital.net ve eCommerce Forum'un katkılarıyla "İzmir'den Tüm Dünyaya E-ihracat" konferansı EİB binasında gerçekleşti.

Konferansın açılışanda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, e - ihracatın toplam ihracat içindeki payının henüz binde 3 olduğunu dile getirdi.

Bu oranın 2023'e kadar yüzde 5'e çıkacağın öngörüldüğünü belirten Zandar, "Türkiye'de e-ticaret pazarı 2013-2017 arası yüzde 32 büyüme kaydetti. 2018 sonunda 50 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. E-ticaretin toplam küresel perakendedeki payı yüzde 11 seviyesinde. Bunun da 2020'ye kadar yüzde 18'e yükselmesi planlanıyor. Bu etkinlikle e-ihracatın ülke ihracatına katkısını artırmasını amaçlıyoruz." dedi.

World eCommerce Forum Başkanı Ömer Nart ise Türkiye'nin e-ticaret serüveni hakkında bilgi verdi.

Dünya üzerinde e-ticaretin payının hızla arttığını vurgulayan Nart, "Amazon'un 2017'deki cirosu yaklaşık 190 milyar dolar. ABD'nin e-ticaret pazar büyüklüğü ise 453 milyar dolar. ABD'de e-ticaret pazarının yüzde 45'i Amazon'dan geliyor." diye konuştu.

Türkiye'de e-ticarete geçtikten sonra başarıya ulaşmış firmalardan örnekler veren Nart, e-ticarete geçmeyen firmaların da bir an önce treni yakalaması gerektiğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Dijitall.net Kurucusu Utku Kumral E-İhracat Yazılım Teknolojileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir, İhracat, Ekonomi
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