"İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" Konferansı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen " İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" isimli konferansta e-ihracat yapmak isteyen firmalara bilgilendirme yapıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'ndeki toplantıda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, e- ihracatın toplam ihracat içindeki payının henüz binde 3 seviyesinde olduğunu, E-İhracat treninin yeni kalktığını bu oranın 2023'e kadar yüzde 5'e çıkacağının öngörüldüğünü, e-ihracat trenini kaçırmamak için harekete geçtiklerini dile getirdi.

ZANDAR "E-İHRACAT EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEYECEĞİZ"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda, Dijital.net ve eCommerce Forum'un katkılarıyla gerçekleştirilen "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" konferansına Egeli ihracatçıların yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Zandar, " Türkiye'de e-ticaret pazarı 2013-2017 arası yüzde 32 büyüme kaydetti. 2018 sonunda 50 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. E-ticaretin toplam küresel perakendedeki payı yüzde 11 seviyesinde. Bunun da 2020'ye kadar yüzde 18'e yükselmesi planlanıyor. Bu etkinlikle e-ihracatın ülke ihracatına katkısını artırmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda E-İhracat konulu üyelerimize yönelik detaylı bir eğitim programı uygulanması konusunda anlaştık. Bu eğitimleri de Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında organize edeceğiz" diye konuştu.

WORLD ECOMMERCE FORUM BAŞKANI ÖMER NART, İSE TÜRKİYE'NİN E-TİCARET SERÜVENİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Dünya üzerinde e-ticaretin payının hızla arttığını vurgulayan Nart, " Amazon'un 2017'deki cirosu yaklaşık 190 milyar dolar. ABD'nin e-ticaret pazar büyüklüğü ise 453 milyar dolar. ABD'de e-ticaret pazarının yüzde 45'i Amazon'dan geliyor." diye konuştu.

Türkiye'de e-ticarete geçtikten sonra başarıya ulaşmış firmalardan örnekler veren Nart, e-ticarete geçmeyen firmalar için geç olmadığını, bir an önce treni yakalaması gerektiğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Dijitall.net Kurucusu Utku Kumral E-İhracat Yazılım Teknolojileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Intern Patent şirketinin kurucusu Tolga Duman katılımcılara "e-ihracatta marka hakları hakkında bilgi verdi." Markayı korumanın ilk adımda yapılması gereken önemli bir gereklilik olduğunun altını çizen Duman dünya çapında marka patent sorunları ile karşılaşmış şirketlerden örnekler vererek, ileride böyle zor durumlara düşülmemesi için konunun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medya ve Influencer ile E-İhracat konusunda katılımcıları bilgilendiren Orkhan Isayev ise özellikle 25 yaş ve altındaki kitlenin satın alma tercihlerinde sosyal medya ortamında popülerliği olan sosyal medya fenomenlerinin oldukça etkili olduğunu belirterek, günümüzde geleneksel reklamların ya da reklam olduğu belli olan sosyal medya reklamlarının yeterince ilgi çekmediğini, bu nedenle yurtdışı pazarlara açılırken sosyal medya fenomenlerinden yararlanmanın etkili bir yol olduğunu söyledi ve çalışma süreçleri hakkında bilgiler verdi.