İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını - Son Dakika

İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını

23 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan'a gitmek için yola çıkacak.


Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi. - İZMİR

Yunanistan, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otomobillerini satmak için 350 kilometre yol giden evli çift, dolandırıldı
Evlenme oranının en yüksek olduğu il Aksaray, boşanma oranının en yüksek olduğu il İzmir oldu İzmir'de ortaya çıkan Robin Hood, bir marketteki 17 bin liralık veresiye borcunu kapattı Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı

Son Dakika Haberleri
08:04 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 08:48:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]