İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: 'Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler' - Son Dakika

İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler"

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdi.

İzmir'den yürek ısıtan görüntüler:

İzmir'in Konak ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Şair Eşref Bulvarı Eski İtfaiye civarında meydana geldi. Cadde kenarında soğuktan titreyen evsiz vatandaşı gören iki şahıs, üzerilerindeki kıyafeti çıkarttı. İki kişi olduğu görülen şahıslar, çıkarttıkları kıyafetler ile evsiz vatandaşı elleriyle giydirdi. Yoldan geçen vatandaşlar da o anlara tanık olarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yardımsever vatandaşların iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. - İZMİR

İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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