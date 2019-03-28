Son Dakika Haberleri: İzmir Denizcilik AŞ'den Sefer İptali

İzmir Denizcilik AŞ'den Sefer İptali

32 dakika önce

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Güzelbahçe vapur seferleri yarın sabahtan itibaren geçici süreyle iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den Sefer İptali, System.String[]
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Güzelbahçe vapur seferleri yarın sabahtan itibaren geçici süreyle iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden Güzelbahçe vapur seferlerinin yarın sabah saat 07.25 itibarıyla geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Diğer yolcu ve araba vapuru seferlerimiz devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:40 Kaynak: AA

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