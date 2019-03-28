İzmir Denizcilik AŞ'den Sefer İptali
32 dakika önce
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Güzelbahçe vapur seferleri yarın sabahtan itibaren geçici süreyle iptal edildi.
İzmir
'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Güzelbahçe
vapur seferleri yarın sabahtan itibaren geçici süreyle iptal edildi.
İzmir Denizcilik
AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden Güzelbahçe vapur seferlerinin yarın sabah saat 07.25 itibarıyla geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Diğer yolcu ve araba vapuru seferlerimiz devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:40 Kaynak: AA
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