İzmir Denizde Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
İzmir
'in Konak
ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Bugün sabah saatlerinde, Kordon'da seyir halindeki bir geminin mürettebatı deniz yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz halde durduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen deniz polisi, denizde öldüğü anlaşılan kişiyi bota alarak Kantar Polis
Karakolu'na çıkardı. Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen ceset üzerinde polisin yaptığı araştırmada, kimlik çıkmadı. Çürümeye başladığı belirtilen erkek cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:16 Kaynak: DHA
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