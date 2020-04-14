İZMİR Denize atladıktan bir gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Denize atladıktan bir gün sonra cesedi bulundu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre denize atladıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan erkek şahsın cesedi, bir gün sonra bulundu.

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden dün öğlen saatlerinde bir vatandaşın denize atladığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ve deniz polisi harekete geçti. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, bugün saat 15.00 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, savcının incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.