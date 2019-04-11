Son Dakika Haberleri: İzmir Denize Atlayan Genç Kız Kurtarıldı

İzmir Denize Atlayan Genç Kız Kurtarıldı

50 dakika önce

Denize atlayan genç kız kurtarıldıİzmir'in Konak ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki E.Ş., denize atlayarak intihara teşebbüs etti.

Denize atlayan genç kız kurtarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki E.Ş., denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Kurtarılan genç kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay bugün sabah saatlerinde, Gündoğdu Meydanı yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ş., Birinci Kordon'daki banklarda otururken, kendisini bir anda denize bıraktı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan genç kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:19 Kaynak: DHA
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