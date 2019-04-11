İzmir Denize Atlayan Genç Kız Kurtarıldı

Denize atlayan genç kız kurtarıldı İzmir
'in Konak
ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki E.Ş., denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Kurtarılan genç kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay bugün sabah saatlerinde, Gündoğdu Meydanı
yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ş., Birinci Kordon'daki banklarda otururken, kendisini bir anda denize bıraktı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan genç kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.