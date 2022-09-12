Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 13:40

İzmir, Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir, Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Manisa

Manisa'da il genelinde bin 98 okulda, 260 bin 347 öğrenci okula başladı.

Organize Sanayi Bölgesi İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, okulların fiziki şartlarını sürekli iyileştirdiklerini söyledi.

Karadeniz, deprem bölgesinde olan Manisa'da depreme dayanıklılığı olmayan okulların güçlendirdiklerini ya da yeniden inşa ettiklerini aktararak, "Sadece bu yıl 16 okulu yeniden yapıp hizmete aldık, bunun yanı sıra 27 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Bu da yeterli değil, yatırım programında, proje safhasında ve ihale sürecinde olan 57 okulumuz daha var. Bunları da en geç iki yıl içinde öğrencilerimizin hizmetine açacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karadeniz, NASA'nın 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması'nda "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle birinci olan Karin Berra Karagöz'e hediye verdi.

Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Karadeniz ve protokol üyeleri törenin ardından sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

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Yeni eğitim öğretim yılı başladı Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Kaynak: AA

Karadeniz, Denizli, Manisa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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