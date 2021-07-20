Üye Girişi
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

20.07.2021 12:19

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmir'deki kurbanlık satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışan ve bıçakla yaralanan bazı vatandaşlar da hastanelere başvurmaya başladı.

Gaziemir ilçesinde bacağından yaralanan 28 yaşındaki Yakup Oylu, yakınlarının yardımıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu edilen Oylu, AA muhabirine, bir anlık dalgınlıkla bıçakla kestiği bacağına dikiş atıldığını söyledi.

Öte yandan kent genelinde zabıta ekipleri, cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol kenarları gibi alanlarda kurban kesimine yönelik denetim başlattı.

Belirlenen kesim yerleri dışında kurban kesen veya atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara Kabahatler Kanunu kapsamında 204 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

Denizli'de hastanelere 124 başvuru

Denizli'de de kurban kesimi sırasında yaralanan 124 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bıçak kesikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar, tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Öte yandan Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), yaşamını yitirdi.

İlbade Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kurban kesen Korkmaz, fenalaşması üzerine ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

Boğa saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da kurban keserken yaralanan 22 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Vatandaşların büyük bölümü ayakta tedavi edilirken ismi alınamayan bir kişi, boğa tarafından ve bıçakla yaralanma şikayetiyle, ambulansla getirildiği Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Uşak'ta da hastanelerin acil servislerine acemi kasap yaralanmaları nedeniyle başvurular başladı.

Kurban keserken yaralanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran İslam Kocagöz, et parçalarken elindeki satırı kaydırıp elini kestiğini belirterek, "Hastanede elime 5 dikiş atıldı. Kurbanla uğraşan herkes dikkatli olsun, bir anlık dikkatsizlik böyle şeylere neden oluyor" dedi.

Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Denizli, Kurban, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak 13:07 Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı 12:49 Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu 12:38 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu 12:22 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı 11:45 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı 11:16 Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi 10:44 Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim 09:52 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim

Son Dakika Haberleri
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
11:21 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor         
13:23
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı         
12:43
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti         
12:15
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu         
10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 13:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement