İZMİR Depremden panikleyip 7'nci kattan atlayan gencin komşuları olay anlattı - Son Dakika

İZMİR Depremden panikleyip 7'nci kattan atlayan gencin komşuları olay anlattı

Depremden panikleyip 7'nci kattan atlayan gencin komşuları olay anlattıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, merkezi üssü Urla olan 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapıldığı ileri sürülen 31 yaşındaki Onur K., 7'nci kattan atlayıp ağır yaralandı.

Depremden panikleyip 7'nci kattan atlayan gencin komşuları olay anlattı

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, merkezi üssü Urla olan 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapıldığı ileri sürülen 31 yaşındaki Onur K., 7'nci kattan atlayıp ağır yaralandı. Olayı anlatan görü tanıkları ise Onur K.'nın bir aracın üstüne düşerek hayatta kaldığını söyledi.

Olay, dün (Perşembe) saat 21.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde bulunan sekiz katlı bir apartmanın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre merkez üssü Urla olan 4.1 şiddetindeki depremin ardından paniğe kapıldığı öne sürülen Onur K., evinin penceresinden aşağıya atladı. Bir otomobilin üzerine düşen Onur K.'yi gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur K.,'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Onur K.'nın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; merkez üssü Urla ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğünde deprem sırasında parik yaparak aşağıya atladığı iddia edildi.

Olayın görgü tanıklarından Sevgi Başvul (58), büyük bir gürültü koptuktan sonra olayı gördüklerini söyledi. Başavul, "Dün akşam çok yüksek bir ses duyduk ve kaza olduğunu düşünüp balkona çıktık. Aşağıya baktığımızda bir otomobilin üzerine bir gencin yattığını gördük. Aracın arka tarafı göçmüştü. Önce kalkmak için hamle yaptı ancak çevresindekiler yatması için ikna ettiler. 10-15 sonra ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kendisi komşumuz olur. Çok düzgün ve efendi biridir. Neden böyle bir şey oldu anlam veremedik" dedi.

Onur K.'nin ambulansa binene kadar bilincinin açık olduğunu belirten görgü tanıklarından Kamuran Başavul (60), "Moralimiz çok bozuldu. Allah kimseye göstermesin. Düştükten sonra aracın tavanının tam ortasına denk gelmişti. Sırtüstü yatıyordu ve kendindeydi. Bilinci açıktı. Toplanan kalabalık ona moral vermeye çalıştı. Ambulansa gidene kadar da kendindeydi. Hastaneye kaldırıldı umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Karabağlar, Deprem, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Depremden panikleyip 7'nci kattan atlayan gencin komşuları olay anlattı - Son Dakika
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