İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor - Son Dakika

İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor

30.10.2020 20:37

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor.

Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde İçişleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile çeşitli kurum ve kuruluşların dahil olduğu 28 çalışma grubu yer alıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin sevk ve idare ettiği Koordinasyon Merkezinde, 24 saat esasına göre görev yapan çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyet yürütüyor.

Koordinasyon Merkezindeki yetkililer, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapıyor, bölgeden anlık görüntüler bu merkeze iletiyor.

AFAD Başkanlığında kurulan Koordinasyon Merkezinde arama kurtarma, enerji, sağlık, güvenlik ve trafik, haberleşme, ulaşım-altyapı, barınma, hasar-tespit, enkaz kaldırma, nakliye, beslenme, kaynak yönetimi, yangın, zarar tespit, altyapı, gıda ve tarım hayvancılık, defin, kimyasal, biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler (KBRN), psikososyal destek, ayni bağış ve depo yönetimi, teknik destek ve ikmal, tahliye yerleştirme ve planlama, görevli personel lojistiği, uluslararası destek ve iş birliği, bilgi yönetimi, satın alma ve kiralama, muhasebe bütçe ve mali raporlama, ulusal ve uluslararası nakdi bağış ile bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme başlıklarında ekipler görev yapıyor.

İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor

İçişleri Bakanlığı, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor - Son Dakika


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