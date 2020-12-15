İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı - Son Dakika

İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı

15.12.2020 10:22

İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı Geçen sene kesilmeyen poliçe, depremden sonraki 1 ayda kesildi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde birçok binanın yıkılması yada zarar görmesi zorunlu deprem sigortası Zorunlu...

İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı

Geçen sene kesilmeyen poliçe, depremden sonraki 1 ayda kesildi

AYDIN - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde birçok binanın yıkılması yada zarar görmesi zorunlu deprem sigortası Zorunlu Deprem Sigortası'na olan talebi arttırdı. Aydın'da sigortacılar, geçen sene kesmedikleri poliçeyi depremden sonraki 1 ayda kestiklerini belirtti.

Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde son verilere göre, 117 kişi hayatını kaybederken bin 32 kişi de yaralandı. Bazı binalar yıkılırken, bazıları da değişik ölçülerde hasar oluştu. Birçoğu da oturulmaz hale geldi. Yaşanan depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu Koordinatörü Erdal Turgut Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrettiğini ve bu konutların 635 bini İzmir'de bulunduğunu açıkladı. Ege Bölgesi'ndeki illerde toplam zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 1 milyon 415 bin 444 olurken, Aydın'da bu sayısının 167 bin 613 olduğu öğrenildi. Sigortanın önemini gözler önüne seren deprem, DASK'a olan talebi arttırdı.

"Poliçe sayıları yüzde 50 arttı"

40 yıldır sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Gönenç Yıldızer, "Aydın ilimiz en riskli deprem bölgelerinden biri konumunda. Bu nedenle vatandaşların zorunlu deprem sigortası DASK'ı mutlak suret ile önemsemeleri gerekiyor. DASK'ı daha önce vatandaşlarımız elektrik ve su abonelikleri gibi işlemlerde zorunlu olduğu için mecburiyetten yaptırıyordu. Depremin ardından bu işin şakasının olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarımız sık sık telefonla arayarak zorunlu deprem sigortası hakkında bilgi alarak yaptırmak istediklerini söylüyorlar. Daha önceden yılda 80-100 tane zorunlu deprem poliçesi keserken, bu sayı şu ana kadar 150-160'ı buldu. Özellikle bu sayı depremin ardından geçen 1 ayda artış gösterdi. Aydın'da zorunlu deprem sigortası oranında yüzde 40, yüzde 50'lere varan bir artış görüldü. DASK hesaplamaları ev yada iş yerinin metrekaresi üzerinden hesaplanıyor. Eski bina ve yeni bina olarak da değişiyor. Vatandaşlarımız deprem konusunda bilinçlenmeye başladı. Ama sanıyorum ki bu poliçeler gene gerileyecek. Çünkü bazı vatandaşlarımız deprem sonrasında bu paraların ödenmediğini düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Kaç metrekare üzerinden ise inşaat yapı ruhsatı üzerinden, maliyeti üzerinden ücretlerini kuruşu kuruşuna alıyorlar" diye konuştu.

"DASK'ın önemine dikkat çekti"

Depremin ardından apartmanlarında çatlakların oluştuğunu ve DASK'ın önemli olduğunu kaydeden Aydınlı vatandaşlardan Nesrin Güngör, "İzmir'deki depremi Aydın'da da hissettik. Apartmanımız ile yan bina arasında deprem sonrası açılma meydana geldi. İçerde de küçük çatlaklar mevcut. Apartmanda hepimiz orta yaşın üzerindeyiz. Hepimiz emekli insanlarız, bunu yaptırma gücümüz de yok. Depremler oldukça hepimiz tedirgin oluyoruz. Binamızın yıkılmasından korkuyoruz" dedi.

İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı
İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı
İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı
İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı
İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı
İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı

Seferihisar, Deprem, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depremi, Aydın'da zorunlu deprem sigortasına talebi arttırdı - Son Dakika


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