İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis - Son Dakika
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İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis

15.03.2022 16:07

İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis İzmir'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanıyla...

İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis

İZMİR - İzmir'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanıyla ilgili olarak 1'i tutuklu 2 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Ege Denizinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Şerafettin Ağar ile Orhan Ayber tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağcıoğlu Apartmanıyla ilgili hazırlanan iddianamede, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilerek Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi. Yargılama süresinde ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle Orhan Ayber, tahliye edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık Şerafettin Ağar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık Orhan Ayber ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatların salonda hazır bulunduğu celsede savcı, esas hakkında mütalaasını tekrarladı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Şerafettin Ağar, binanın yıkılmasında bir kusurunun bulunmadığını ifade ederek, "Arsa sahibi H.Y. ve bina yöneticisi E.D. bodruma kapı açılıp binaya müdahale edildiğini bildiği halde ifade vermedi. Hatta bu açılan kapıdan kapıcının çocuğu düşüp yaralanmıştı" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Ağar ve Ayber'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Ağar'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, Ayber'i ise ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmaması yönünde karar verdi.

İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis
İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis
İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis
İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis
İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis
İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir depremi için ilk cezalar verildi: 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü için 12 yıl 6'şar ay hapis - Son Dakika
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