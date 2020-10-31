İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

31.10.2020 22:22
İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alınığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alınığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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