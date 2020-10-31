İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
31.10.2020 22:22
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alınığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alınığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
Son Dakika İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Sakarya UMKE ekibi enkaz altında kalan bir kadını kurtardı İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna bomba atıldı iddiası Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı