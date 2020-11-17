İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi - Son Dakika

İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi

17.11.2020 10:44
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi, System.String[]

İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından saatler sonra yaralı çıkarıp, 'mucize' kurtarışlar gerçekleştiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'daki merkezde eğitim ve tatbikatlarla kendilerini geliştiriyor.

İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından saatler sonra yaralı çıkarıp, 'mucize' kurtarışlar gerçekleştiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'daki merkezde eğitim ve tatbikatlarla kendilerini geliştiriyor. AFAD ekiplerinin, simüle edilen yıkılmış binada arama- kurtarma yapıp, enkazda kalanları kurtardığı tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6'lık depremde enkazdan saatler sonra yaralı kurtaran arama- kurtarma ekipleri arasında bulunan ve çalışmaları koordine eden AFAD ekipleri, Ankara'daki Arama Kurtarma Birliği Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ndeki eğitim ve tatbikatlarla sürekli kendilerini geliştiriyor. İzmir'de günlerce enkazda arama- kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri, deprem, yangın, toprak kayması, kuyudan kurtarma, göçük gibi olaylarda müdahale pratikliklerini geliştirmeyi hedefleyen tatbikatlar gerçekleştiriyor. Simüle edilen yıkılmış binada arama- kurtarma gerçekleştirip, enkazda mahsur kalanların kurtarılması tatbikatı ise gerçeğini aratmadı. Ekipler, enkaz altında tünel açarak, ulaştıkları yaralıyı titizlikle gün ışığına çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yine üst katta mahsur kalan kişi de sedyeye konulup, iple aşağı indirildi. Merkezde, arama- kurtarma çalışmalarında kullanılan K9 köpekleri de eğitiliyor. Ayrıca özel konstrüksiyonla oluşturulan deprem simülasyon merkezinde hem AFAD ekibine hem gönüllülere hem de kamu ile özel kurum kuruluşlarda görevli personele acil durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler veriliyor.

'TÜRKİYE GENELİNDE 11 EKİP BULUNUYOR'AFAD Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Ercan Oğuz, İzmir'de görev yapan ekiplerin Ankara'ya döndükten sonra AFAD Arama Kurtarma Birliği Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde eğitimlerine haftada birkaç gün olmak üzere kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Oğuz, "Buradaki enkazda üst katlardan kurtarma, kuyudan kurtarma, tünellerden kurtarma, dehlizlerden kurtarma gibi çalışmalar yapılmakta. Bunun dışında K9 ekiplerimiz enkaz üzerinde çalışmalarını yürütmekte. Enkaz dışında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekiplerimiz periyodik olarak eğitimlerini devam ettirmekte. Heyelan, sel gibi görevler içinde eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye genelinde Ankara arama kurtarma birliği gibi 11 tane ekip bulunmakta. Bunun dışında da her ilde ilin nüfusuna göre değişen sayılarda il ekipleri mevcut" diye konuştu.'SENARYOLARIMIZ YAŞADIĞIMIZ OLAYLARLA ÖRTÜŞÜYOR'

Tüm illerde AFAD gönüllülerinin başvurularının artarak devam ettiğini söyleyen Ercan Oğuz, AFAD gönüllülerinin eğitimlerinin de devam ettiğini kaydetti. Oğuz, "Arkadaşlarımız kendilerini dinç tutabilmek, kendi bilgi ve becerilerini yerinde tutabilmek için sürekli eğitim yapmak durumundalar. Depremden döndükten sonra bile eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün enkaz alanımızda üst katlarda mahsur kalmış bir vatandaşın iple erişimle kurtarılmasını simüle ettik. Bunun yanında bir kuyuda mahsur kalmış kazazedenin tripotla kurtarılması ve enkaz altında kalmış vatandaşın dehliz tünel açılarak kurtarılmasını simüle ettik. Bizim senaryolarımız yaşadığımız olaylarla birebir örtüşmek kaydıyla yapılan çalışmalardan oluşmakta. Arama kurtarma birliğimizde 7/24 hazır personelimiz herhangi bir olaya karşı mevcut bir şekilde beklemekteler. Herhangi bir olay anında o olaya müdahale edebilmek için 7/24 çalışıyoruz" dedi.

İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi

112 Acil, Ankara, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi - Son Dakika


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