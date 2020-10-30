İzmir depremi nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları - Son Dakika

İzmir depremi nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları

30.10.2020 19:09
İzmir depremi nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları, System.String[]

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa'dan çok sayıda devlet başkanı ve siyasetçi Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa'dan çok sayıda devlet başkanı ve siyasetçi Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dualarım, Türkiye ve Yunanistan'da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılarla." ifadesini kullandı.

"Kosova Türk halkının yanında"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen trajediden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Dualarımız hayatını kaybedenler ve yaralıların yakınlarıyla, Kosova bu zor zamanda Türk halkı ve devletinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, İzmir'de meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, Kosova halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

" Fransa, yardıma hazır"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ege Denizi'ndeki büyük depremin Türkiye ve birkaç Yunan adasını vurduğunu belirterek, "Yunanistan ve Türk halkı ile tam dayanışma içindeyiz. Yanlarındayız ve onlara yardımlarımızı seferber etmeye hazırız." mesajını paylaştı.

Arnavutluk'tan dayanışma açıklaması

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk'un Türk ve Yunan dostlarının acısını paylaştığını kaydederek, "Sevdiklerini kaybedenlerin ve bu zor günü yaşayanların yanındayız. Arnavutluk tüm olanaklarıyla dost ülkelerinin yanındadır." mesajını paylaştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Dzaferovic, mesajında, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cesur kurtarma ekiplerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Dualarımız Türk kardeşlerimizle." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu, her iki ülkeye de gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ege Denizi, Türkiye, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depremi nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları - Son Dakika


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