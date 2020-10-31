İzmir depremi nedeniyle Suriye muhalefetinden Türkiye'ye dayanışma mesajları - Son Dakika

Suriyeli muhalifler, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları gönderdi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye ve halkına başsağlığı diledi.

Mustafa, "İzmir'deki depremde yaşanan can kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Allah Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten korusun." diyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır el-Hariri de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kalbimiz depremin yaşandığı bölgelerdeki kardeşlerimizledir." ifadelerini kullanarak, dayanışma mesajı paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında dün 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulmuştu.