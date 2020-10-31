ADIYAMAN'da, İzmir'de yaşanan deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan Y.S. (21) adliyeye sevk edildi.
İzmir'de 6.6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan Y.S., polis ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Emniyette yapılan sorgulamasının ardından Y.S., adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika