İzmir Depremi Yalova'da da hissedildi - Son Dakika

İzmir Depremi Yalova'da da hissedildi
30.10.2020 15:39
İzmir Depremi Yalova'da da hissedildi -Vatandaşlar sokaklara döküldü İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da ciddi şekilde hissedildi.
İzmir Depremi Yalova'da da hissedildi
-Vatandaşlar sokaklara döküldü
YALOVA - İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da ciddi şekilde hissedildi. Deprem Yalovalıları sokağa döktü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü İzmir ilinin Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Panikle sokaklara dökülen vatandaşlar yakınlarına ulaşmak için telefonlara yüklenince iletişim kesildi. Her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Yalova'da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar bir süre daha sokaklarda bekleyerek ev ve iş yerlerine geri döndüler.
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