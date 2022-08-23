Yıkım anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda yıkım esnasında bir kadının panikle bağırdığı da duyuluyor.

Kaynak: AA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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