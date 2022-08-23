İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi

23.08.2022 11:44
İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi

İzmir depreminde ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir depreminde ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalardan Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın yıkımı, ekskavatörle (kazaratar) kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Ekskavatörün kirişlere müdahalesiyle bina bir anda çöktü. Çevre toz bulutuyla kaplandı.

Yıkım anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda yıkım esnasında bir kadının panikle bağırdığı da duyuluyor.

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Kaynak: AA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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