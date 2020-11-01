Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu - Son Dakika

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu

01.11.2020 12:09

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu Enkazda hayatını kapı kurtardı İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saat sonra sevindirici haber gelmişti.

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu

Enkazda hayatını kapı kurtardı

İZMİR - İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saat sonra sevindirici haber gelmişti. Enkaz altında 33 saat bir kapının altında yaşam mücadelesi veren Ahmet Çitim'i kurtaran İHH Arama Kurtarma ekibi görevlisi Serkan Oral o anları anlattı.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı, İzmir depreminin simge kavramlarından biri oldu. Üzücü haberlerin geldiği apartmandan bir yandan da sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ndan son olarak Ahmet Çitim kurtarıldı. İHH Arama Kurtarma ekibi görevlisi Serkan Oral ise kurtarmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Ekiplerin kapı altında fark ettikleri Çitim'i bir yandan yüzünü koruyarak bir yandan da elleri ile kapının üzerindeki molozları kaldırdıkları görülüyor. Görüntülerde, Ahmet Çitim kapının altında yatarken ayakları dışarıya çıkarılmış bir şekilde gözüküyor. Görevliler ise birbirlerine dikkatli olmaları ve kapının üzerine ağırlık vermemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Rıza Bey Apartmanı alanında yapılan arama kurtarma çalışmalarının son durumu ise havadan görüntülendi. Kurtarma ekipleri zaman zaman çalışmaları durdurarak enkaz altına sesleniyor. Bu sırada iş makineleri ve tüm jeneratörler kapatılıp dikkatle dinleme gerçekleştiriliyor.

"Bana ilk olarak ismini söyledi"

Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saat sonra enkaz altından Ahmet Çitim'i kurtaran İHH Arama Kurtarma ekibi görevlisi Serkan Oral, "10 kişilik ekiple kurtarma çalışmalarımıza devam ediyorduk. Saat gece bir buçuk civarı enkaz altında kapı olduğunu fark ettik. Ortadan kaldıralım dediğimizce altında canlı birisinin olduğunu fark ettik. Hemen kendisine seslenerek nasıl olduğunu sorduk. İyi olduğunu söyledi. Bana ilk olarak ismini söyledi. Fazla konuşamadık çünkü yüz üstü yatıyordu. Orada AFAD ve UMKE ekiplerini çağırdık orada kendisine hemen serum bağladık. İlk müdahalesini enkaz altında yaptık. Kapıyı kaldırdığımızda kolayca çıktı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları yürütürken en çok molozların kaldırılmasında zorlandık" diye konuştu.

"Ertesi gün havladığı yerlerden sonuç alabildik"

İHH arama kurtarma köpeği 'Altar'ın eğitmeni İbrahim Güler ise, "Cuma akşamı ilk olarak Emre Apartmanı'na intikal ettik. Gece 2 gibi enkazın içinde çalışırken Altar bizi 4 farklı noktada uyardı ancak enkaz kum gibi yayıldığı için ulaşımı sağlayamadık. Ertesi gün havladığı yerlerden sonuç alabildik. Altar'la beraber çalışıyoruz ve arama kurtarma çalışmalarında her zaman yüzümüzü güldürüyor. Elazığ depreminde bize çok yardığı dokundu o biraz özel bir köpek. 2 yıl sürecek eğitimi 4 ayda bitirdi" dedi.

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu

Arama Kurtarma, Seferihisar, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu - Son Dakika


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