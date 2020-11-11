İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi - Son Dakika

İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi

11.11.2020 12:07
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren daire başkanlıklarını makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren daire başkanlıklarını makamında ağırladı. Afet bölgesinde özveriyle mücadele eden personellere, daire başkanları nezdinde plaket takdim eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, teşekkürlerini iletti.

30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, hızla afet bölgesine giderek tüm ekipleriyle seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılan İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de afet bölgesinden bir an olsun ayrılmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Makine Bakım Onarım Şube Müdürü Emrullah Oğulluk, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Yol Şube Şefi Abdullah Afacan'ı makamında konuk ederek, afet bölgesinde gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yer aldı.

"Tüm ekiplerimizle ortaklaşa hareket ettik"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın, afet bölgesindeki yoğun çalışmasına diğer daire başkanlıklarının verdiği desteğin çok değerli olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız olayın kalbindeydi. Onların yanında sizlerin yer alması, destek vermesi, bizler için çok değerli oldu. Depreme, her daim hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir ve birlikte olduktan sonra da, aşamayacağımız hiçbir şey yok. İzmir örneğinde de bunu gördük. Hep beraber, birlikte hareket ettik. Zaten, bizler ekip arkadaşları olarak bu konuda her zaman hassasız. Her zaman birbirimize destek oluyoruz. İtfaiyenin yoğun çalışmasına sizlerin de desteği bizleri gururlandırdı. Cengiz başkan adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi - Son Dakika


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