İzmir depreminde görev alan Kırıkkale UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika

İzmir depreminde görev alan Kırıkkale UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı

14.11.2020 11:23
İzmir depreminde görev alan Kırıkkale UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kırıkkale Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibindekiler yaşadıklarını anlattı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kırıkkale Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibindekiler yaşadıklarını anlattı.

Ali Anıl Alpar, Onur Araç, Emin Yiğitel, Eren Ersoy ve Aydın Demir'den oluşan ekip, ilk olarak Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan Kadri Karaman'ın sağlıklı şekilde bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı.

Ekip, depremden 58 saat sonra da Emrah Apartmanı enkazında sağ olarak ulaşılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sıkıştığı yerden kurtarılmasına yardımcı oldu.

UMKE gönüllüsü, acil tıp teknisyeni Ali Anıl Alpar, AA muhabirine, enkaz alanında bekledikleri sırada Emrah Apartmanı'nda İdil Şirin'e ulaşıldığı haberinin geldiğini söyledi.

Enkazdaki İdil'le ilk olarak arkadaşı Onur'la birlikte temas kurduklarını anlatan Alpar, şöyle konuştu:

"Kendisi ilk kola istemişti. Sonra su istedi ve çok susadığını söyledi. O sırada kardeşi de yanındaydı. İdil enkazdan çıkana kadar arkadaşlarımla tüm tıbbi müdahalesini yaptık ve 58 saat sonra sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Maalesef yarım saat sonra kardeşinin cansız bedeni de enkazdan çıkartıldı.

Biz enkazdan birisini çıkartırken onları kendi evladımız, annemiz ve babamız yerine koyuyoruz. Bir kişiyi canlı çıkarabilmek çok mutluluk verici bir durum. Enkaz altında birine ulaşmak, temas kurabilmek ve ona yardımcı olabilmek bizim için tarif edilemez bir duygu."

"Bir yandan sevinirken diğer taraftan da üzülüyorsunuz"

Paramedik Onur Araç ise İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem bölgesinde ilk olarak Rıza Bey Apartmanı'na gittiklerini ve enkaz altında bir canlının bulunduğu bilgisi üzerine çalışmalara başladıklarını aktaran Araç, şunları kaydetti:

"Enkaz içerisine girdiğimde bir dolap vardı ve vatandaşla konuşabiliyorduk. Daha sonra avukat olduğunu öğrendik. AFAD ekipleri dolabı aldıktan sonra tekrar enkaza girdik ve medikal tedavilerine başladık. Onunla konuşurken kendisi de iyi olduğunu söyledi. Vatandaşımız rahattı ve konuşarak bulunduğu yerden çıkardık. Tabii ki hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı çıkardığımız da oldu. Çok ikilemde kalıyorsunuz. Bir yandan sevinirken, diğer taraftan da üzülüyorsunuz."

"Yolda yürürken bizleri alkışlayanlar oluyordu"

Acil tıp teknisyeni Emin Yiğitel de tüm İzmir halkına ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, depremin ardından saat 01.00'de İzmir'e ulaştıklarını anlattı.

Kayıt işlemlerinin ardından enkaz alanına gittiklerini ve çalışmalara başladıklarını dile getiren Yiğitel, "Orada diğer ekip arkadaşlarımızla enkazdan birini canlı çıkarmak nasip oldu. Hem hüzne hem de sevince şahitlik ettik. Enkazda bizi üzen ve duygulandıran anlarımız oldu." dedi.

Yiğitel, İzmirlilere misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün istirahat zamanımızda dışarıda yemek yedik ve hesap ödemek istediğimizde başkası tarafından ödendiği söylendi. Teşekkür etmek için yanlarına gittiğimizde 'sizin yaptığınız fedakarlıkların yanında bizim yaptığımız hiçbir şey' dediler. Yolda yürürken bizleri alkışlayanlar oluyordu. Biz din, dil, ırk ayrımı yapmadan elimizden gelen bütün fedakarlıkları yapmaya çalıştık. Bütün ekipler ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı."

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Seferihisar, Kırıkkale, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde görev alan Kırıkkale UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika


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