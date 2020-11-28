ESKİŞEHİR - İzmir depreminde görev yapan ekip, vatandaşların yardımseverliğini unutamıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - İzmir depreminde görev yapan ekip, vatandaşların yardımseverliğini unutamıyor

28.11.2020 11:07

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarındaki çalışmalarda yer alan AKUT Eskişehir ekibi, vatandaşların enkazlarda görevli arama-kurtarma ekiplerine verdiği desteği unutamıyor.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarındaki çalışmalarda yer alan AKUT Eskişehir ekibi, vatandaşların enkazlarda görevli arama-kurtarma ekiplerine verdiği desteği unutamıyor.

Depremin ardından yaklaşık 5 tonluk teknik malzemesi, 2 araç ve 11 operasyonel gönüllüyle bölgeye ulaştıktan sonra yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarındaki çalışmalara katılan AKUT ekibi, kentte acı, mucize ve duygusal bir çok ana tanıklık etti.

AFAD koordinesinde belirlenen planla 4 gün boyunca enkazda arama-kurtarma faaliyetlerinden görev alan AKUT Eskişehir ekibi, çalışmalar sırasında yakınlarının yıkıntılar arasından çıkmasını bekleyen vatandaşlar ile İzmir halkının ekiplere karşı gösterdiği yardımlarla duygusal anlar yaşadı.

AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, AA muhabirine, AKUT'un Türkiye genelinde 2 bin 500 gönüllüyle 27 bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Eskişehir'de 2010 yılında operasyonel olarak faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Kızıl, "AKUT Eskişehir ekibinde 111 gönüllümüz var. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenci kulüplerimiz var. 2010 yılından beri Türkiye'deki ve Eskişehir'deki her türlü olumsuz durumlar ve afetlerde görev almak üzere hazır şekilde bekliyoruz." dedi.

"14 vatandaşımızı enkaz altıdan canlı olarak kurtardık"

İzmir'deki depremde görev alan AKUT Eskişehir Eğitim Bölüm Sorumlusu Tolga Sezer de deprem çağrısını aldıktan kısa bir süre sonra hazırlanıp Eskişehir'den hareket ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 5 tonluk teknik malzeme, 2 araç ve 11 operasyonel gönüllüyle İzmir'deki çalışmalara katıldıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"AFAD koordinesinde 4 gün boyunca Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarında çalışmalara katıldık. Enkazda dinlenmeyle birlikte bir vardiya sistemi oluşturduk. Çok yoğun çalıştık. AKUT olarak 14 vatandaşımızı enkaz altıdan canlı olarak kurtardık. 4 evcil hayvanı da çıkarttık. Halkın bilinçliliği bize yardımcı oldu. Biz bölgede canla başla çalışırken, vatandaşlar da aynı şekilde bize destek olmak için elinden geleni yaptı. İnsanların enkaz yakınında sevdiklerini beklerken soğukkanlılıklarını koruyup, çalışanlara bir bardak suyla, bir parça ekmekle yardımcı olmaya çalışmaları bizi duygulandırdı. Enkazda çalışan ekipler, aynı dili konuşuyordu. Böylece hızlı müdahale şansımız oldu. Lojistik ve idame konusunda büyük avantajlarımız vardı. Türkiye afet sonrasını yönetme konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden."

Sezer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda her yıl ücretsiz afet bilinçlendirme seminerleri verdiklerini anımsatarak, "İzmir'deki bir depremzedenin ablası sosyal medyada bir mesaj yayımladı. Kardeşinin Eskişehir'de bizden aldığı eğitimle 'yat-tutun-korun' yöntemiyle hayatta kaldığını bildirdi. Bu bizi çok mutlu etti. Afete hazırlık aşamasında yaptığımız bilinçlendirmenin sonuç verdiğini görmek bizi duygulandırdı." diye konuştu.

"İzmir halkının enkazda çalışan ekiplere büyük desteği vardı"

İzmir depreminde operasyon sorumlusu olarak görev alan AKUT Eskişehir Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş ise ana kamp alanında yapılan görevlendirmeyle bölgede çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Bir plan doğrultusunda enkazlarda görev yaptıklarını dile getiren Kocabaş, "Çevresinde yıkılmamış binalar bulunan enkazı görmek insanı üzüyor. Bu durumda akla binanın çürük olduğu geliyor. İzmir halkının enkazda çalışan ekiplere büyük bir desteği vardı. Evinde yemek yapan, yiyecek-içecek satın alıp gelen pek çok vatandaşımız ekiplere erzak desteğinde bulundu." ifadesini kullandı.

ESKİŞEHİR - İzmir depreminde görev yapan ekip, vatandaşların yardımseverliğini unutamıyor
ESKİŞEHİR - İzmir depreminde görev yapan ekip, vatandaşların yardımseverliğini unutamıyor
ESKİŞEHİR - İzmir depreminde görev yapan ekip, vatandaşların yardımseverliğini unutamıyor
ESKİŞEHİR - İzmir depreminde görev yapan ekip, vatandaşların yardımseverliğini unutamıyor

Arama Kurtarma, Eskişehir, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - İzmir depreminde görev yapan ekip, vatandaşların yardımseverliğini unutamıyor - Son Dakika


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