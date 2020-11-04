İzmir depreminde hayatını kaybedenler Salihli'de anıldı - Son Dakika

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda Kasım Ayı toplantısını gerçekleştiren belediye meclisinde, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Salihli Belediyesi Kasım ayı toplantısını Belediye meclis salonunda Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Meclis 3 gündem maddesini görüşüp karara bağlarken, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantı da konuşan Başkan Kayda "Salihli halkı ve Belediye Meclisi olarak İzmir'de meydana gelen ve ilçemizde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Depremden yaralı olarak kurtulan, etkilenen, vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremin meydana geldiği andan itibaren fedakarca görev yapan, depremzedelerin yardımına koşan itfaiye, belediye, Jandarma, Emniyet, AFAD, AKUT UMKE, Türk Kızılay, Sivil Toplum Kuruluşları ve sağlık personeline, devletimize ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah her türlü afetten, hastalıktan ülkemizi, milletimizi korusun" dedi.

Toplantıda Seyrantepe Mahallesi 134 ada 117 parselin mülkiyet sahiplerince taşınmazlarının da içerisinde bulunduğu 10.00 metrelik yaya yolunun 136 sokağa kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon raporu görüşülüp karara bağlandı. - MANİSA