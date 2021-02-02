İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı - Son Dakika

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Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

BAKAN KOCA DA O ANLARI PAYLAŞTI

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.

İşte yürekleri ısıtan o anlardan kareler;