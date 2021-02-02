Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.
Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.
İşte yürekleri ısıtan o anlardan kareler;
Kaynak: DHA
Son Dakika › Yaşam › İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı - Son Dakika