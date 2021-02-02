İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı - Son Dakika

İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

02.02.2021 12:28

İzmir depreminde görev yaparken, enkaz altındaki İnci Okan ile köpeği 'Fıstık'ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

BAKAN KOCA DA O ANLARI PAYLAŞTI

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.

İşte yürekleri ısıtan o anlardan kareler;

İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

Aksaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı - Son Dakika


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