İzmir depreminde kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İzmir depreminde kurtarma çalışmaları sürüyor

31.10.2020 00:57
İzmir depreminde kurtarma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar 70'e yakın kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde ilk bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında 13'ü 4'ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem sonrası İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirildi. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirildi.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği açıklanırken, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma gruplarının 7 gün 24 saat çalışma sistemine geçtiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, "İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüşerek bilgi aldı. - İZMİR

112 Acil, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı İzmir'de kurtarma çalışmalarının simgesi Buse'ye ulaşıldı! İşte ilk görüntüler Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi         
00:07
6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti         
23:16
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı         
22:53
Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı         
22:32
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu         
21:18
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi         
19:45
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Fransız milletvekili, Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi Fransız milletvekili, Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 01:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir depreminde kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei