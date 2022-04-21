İzmir depreminde ölen genç diş teknisyeninin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 24 yaşındaki diş teknisyeni Aslı Taner'in ailesine, evlatlarının isminin okulda yaşatılacağı sözünü verdi.

Bayraklı ve Bornova'da büyük yıkıma yol açan, 117 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı depreme Rızabey Apartmanı'ndaki diş polikliniğinde yakalanan ve burada 24 yaşında hayatını kaybeden Aslı Taner'in cesedine günler sonra ulaşıldı.

Bakan Kurum, dün yaptığı İzmir ziyareti kapsamında, Taner'in, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan ailesiyle evlerinde görüştü.

Anne Arzu, baba Musa ve oğulları Erdi Taner'e bir kez daha taziye dileklerini ileten Murat Kurum, aileyle sohbet etti, yaklaşık 2 ay önce evlenen Erdi Taner'e de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kurum'un bir isteklerinin olup olmadığını sorması üzerine anne Arzu Taner, bugüne kadar yanlarında oldukları için hükümet yetkililerine teşekkürlerini ileterek, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Tek bir isteğim var, kızım okumayı çok seviyordu. Bu yüzden onun isminin bir şekilde bir okulda yaşatılmasını istiyorum." dedi.

Bunun üzerine Bakan Kurum, deprem konutlarının inşa edildiği proje alanında yapılacak bir okulda Arzu Taner'in isminin yaşatılacağı sözünü verdi.

Depremde hayatını kaybeden 117 kişiden birinin de Aslı olduğunu ifade eden Kurum, "O dönem Rızabey Apartmanı'nda birçok kişi kurtarıldı ama takdiriilahi. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acılarını hep beraber yaşayacağız. Ailelerimizin üzüntülerini azaltabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

"Biz 5 gün enkaz başında bekledik"

Depremde binaların güvenliğinin önemine değinen Kurum, şunları söyledi:

"Biz iktidara gelir gelmez deprem yönetmeliğiyle ilgili hem yönetmeliği değiştirdik hem de yapı denetimi getirdik. Artık tüm yeni yapılan inşaatlar denetleniyor. 20 yıldır 3 milyon konutu dönüştürdük. Sadece İzmir'de kentsel dönüşüm sosyal konut, yaklaşık 25 bin konut yaptık. Bunu daha da hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. İnşallah belediyelerimiz de elini taşın altına koyacak. Topyekun bunu yapmak zorundayız. Biz inanın sizler kadar üzülüyoruz. Orada bir taraftan sizlerle birlikte o acılara ortak olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da sizin için yeni bir resmi hayal ediyoruz, o resmi de bir an önce yapıp teslim etmenin gayreti içerisinde olacağız. Gidenleri geri getiremeyiz ama bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz."

Arzu Taner ise kızının acısının bitmediğini dile getirerek, "Bundan sonra yapılan evlerin sağlamlığının kontrol edilmesini istiyoruz. Biz 5 gün enkaz başında bekledik. Öyle kararlar çıksın ki artık canlar yanmasın. Binada beton namına hiçbir şey yoktu. Kerpiçten bir ev gibiydi." dedi.

Acılı annenin, o günden sonra ilk kez dün, düzenlenen iftar programı için kızının hayatını kaybettiği yere gidebildiğini söylemesi üzerine, duygusal anlar yaşandı.

Ziyarete katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kur'an-ı Kerim okudu, Arzu Taner ve depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Bakan Kurum'a ziyarette, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan da eşlik etti.